Луганск, 17 августа, 2022, 10:30 — ИА Регнум. До 55 украинских националистов уничтожили за прошедшие сутки военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом 17 августа сообщил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

Он рассказал о потерях ВСУ в живой силе и в военной технике. По его словам, украинские войска потеряли за сутки до 55 человек личного состава, а также шесть бронетранспортёров и четыре единицы спецавтотехники.

Филипоненко также рассказал об ударе ВСУ с применением РСЗО М142 HIMARS по городу Первомайску и населённому пункту Родаково в ЛНР.