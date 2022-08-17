Джанкой, Крым, , 10:29 — REGNUM Сапёры работают на месте детонации боеприпасов в Джанкойском районе Республики Крым. Об этом 17 августа журналистам сообщил глава глава администрации Майского сельского поселения Николай Карпец.

Крым Марина Каширская, ИА REGNUM

Он уточнил, что разрывы боеприпасов к утру 17 августа фактически прекратились.

«Пока еще работают саперы», — приводит слова главы администрации «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, детонация снарядов на территории временного хранения боеприпасов воинской части на севере Крыма произошла рано утром 16 августа. В результате пострадали два человека, около трёх тысяч жителей эвакуировали. Власти сообщали о повреждённых в результате происшествия жилых домах, ЛЭП, железнодорожном полотне. В Минобороны России произошедшее назвали диверсией. Расследованием причина занялся Следственный комитет, возбуждено уголовное дело.