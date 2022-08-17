Волгоград, 17 августа, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Движение по «танцующему мосту» в Волгограде перекрыла полиция утром 17 августа.

Дарья Драй ИА REGNUM Спасатели выезжают на вызовы о минировании

В социальных сетях горожане рассказывают, что проехать по мосту могут только машины спецслужб, остальных разворачивают и пускают в объезд. Ограничение связано с анонимным сообщением о минировании объекта.

Кроме того, 17 августа неизвестные заявили о якобы заложенных взрывных устройствах в ряде госучреждений, заводов, торговых центров, а также в аэропорту и на железнодорожных станциях. Все сообщения проверяют сотрудники оперативных служб.