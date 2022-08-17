Сеул, 17 августа, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В первой половине 2022 году Южная Корея привлекла $11,08 млрд прямых иностранных инвестиций. Об этом сообщает The Hankyoreh со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что США вложили в экономику страны $2,94 млрд, Каймановы острова — $1,54 млрд, Сингапур — $1,39 млрд, Япония — $893 млн, Китай — $888 млн, Нидерланды — $731 млн, Гватемала — $571 млн, Мальта — $264 млн, Великобритания — $244 млн, Виргинские острова — $221 млн.

В министерстве отметили, что большая часть средств, поступающих в страну через «налоговые убежища», таких как Каймановы острова, Гватемала, Мальта и Виргинские острова, однако существуют опасения, что часть средств направляется через фиктивные компании с целью уклонения от уплаты налогов.