Канберра, 17 августа, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Инновационное лечение посттравматического стрессового расстройства вскоре будет доступно для ветеранов Сил обороны Австралии после исследования, проведенного впервые в стране. Об этом 17 августа сообщил телеканал Nine News.

Alex de Sousa Спецназ Австралии

В ходе лечения будет изучена новая форма интенсивной экспозиционной психотерапии, которая оказалась столь же эффективной, как и стандартные протоколы медиков.

Помощник министра по делам ветеранов Австралии Мэтт Тистлтуэйт сказал журналистам, что ветераны испытывают посттравматическое стрессовое расстройство чаще, чем население в целом.

«Посттравматическое стрессовое расстройство — огромная проблема для сообщества ветеранов в Австралии», — сказал он прессе.

Отмечается, что вместо длительной терапии австралийские ветераны в скором времени могут рассчитывать на интенсивные двухнедельные восстановительные курсы.