17 августа 2022 | Время чтения 4 мин

«Рубить русских детей! Давай!» — такая надпись появилась на днях возле Международной школы им. Ломоносова в Берлине.

Светлана Шаповалова, , 18:24 — REGNUM Известие о том, что на асфальте возле Международной школы имени Ломоносова в Берлине написали мелом по-русски «Рубите русских детей! Давай!», спровоцировало широкий общественный резонанс в социальных сетях. Люди говорят, тут без украинских провокаторов никак не обошлось. Ну а где Украина — там и её западные кураторы. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

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«VADAR заявляет о вопиющем факте русофобии. Самое страшное, что направлен он против детей», — считает Елена Покуса.

«Вся Европа снова заболела фашизмом, это закончится большой кровью», — считает Алексей Тукин.

«Пробуждаются демоны прошлого», — соглашается Робей Д.

«Хохляцкие уши везде торчат», — считает Лариса.

«Свинособаки написали», — поддерживает Павел.

«Бешенцы, что с них взять. Вместо мозга — свиной жир. По этому признаку полиция пусть и ищет», — иронизирует Сергей Замирайло.

«Просто на Бранденбургских воротах напишите «Жги фашистов»», — предлагает Дмитрий.

«На таких, типа мирных, вообще не жалко ракеты скидывать», — считает Александр Ким.

«Потомки недобитых фашистов», — отозвалась об авторах надписи V.

«Не исключено, что Запад специально хотел «столкнуть лбами» украинский и российский народы, чтобы мы ослабили друг друга. Именно поэтому на Украину поступало и до сих пор поступает вооружение в огромных количествах, а западные лидеры настаивают на продолжении военных действий. Такими темпами никакого мира добиться не получится, только новых конфликтов и недопониманий», — поделился мнением Никита Вишневский.

«Каждый должен это понимать и не разжигать… Разве ответственность за такую писанину на русских? Нет, это должно пресекаться», — считает Наталья Мартынова.

«В Польшу политики тоже привезли нацистских дезертов из УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) / «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и эти дети-бандеровцы играют во дворе с ружьями, ножами, топорами… Целятся в польских детей и говорят: «Вы Лахи, и мы вас убьем!». Они пришли к нам домой, и их дети угрожают нашим детям. Они живут за наш счет, как паразиты. А политики потирают руки. Они хотят, чтобы мы убили друг друга. Наемники Моссада США только этого и ждут. И да, Евросоюз — это четвертый рейх…» — считает Агата Остажевская.

Призыв убивать русских на бывшей базе националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Это так раздражает: забили на свою «усраину», разбежались по миру, как тараканы, и издалека типа храбро срут», — поделился мнением В.

«Радиация Чернобыля: рождаются не с двумя головами, а с одной пустой, в которую можно залить любой навоз, что и было сделано, теперь эти больные головы бегают по многим странам, ищут себе подобных», — развивает тему Юлия Прокофьева.

Кстати, данное учебное заведение уже подвергалась нападению. В марте 2022 года неизвестные подожгли ночью вход в спортзал. К счастью, никто не пострадал. Второй инцидент позволяет говорить не о случайности, а системности нападок и создании реальной угрозы жизни учеников.

«Где визги Ахеджаковых и Галкиных? Или, может быть, Шура и Лёва из «Би-2» скажут что-нибудь по этому поводу? А главное, где видео в TikTok и на YouTube от недовольной половозрелой молодёжи с зелёными волосами на тему отстаивания прав и свобод русских?

Ах да, я забыл. За восемь лет убийства детей украинскими нацистами в Донбассе ни одного митинга «Нет войне» или «Хватит убивать наших детей» я не увидел. Не увидел я и ни одной конференции на эту тему и в «Алко-Центре» в Екатеринбурге. Хватило ума только выйти на сборище «Мы здесь власть» за биткоин-миллионера, чтобы подраться с ОМОНом. И повоевать с русским храмом.

Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Самое интересное, что сейчас подразделения Росгвардии как раз отстаивают право Донбасса называться русскими с оружием в руках. А по ту сторону в интернетах воюет всё та же креативная молодёжь.

И сразу предвосхищу ваши доводы. Если бы появилась такая надпись в отношении украинских детей где-нибудь в России, автор давно бы извинялся на камеру в дополнение к статье УК», — написал в своем телеграм-канале специальный корреспондент RT Валентин Горшенин.

Напомним, о надписи с призывом рубить русских детей у школы имени Ломоносова в Берлине известила 16 августа некоммерческая организация VADAR, которая занимается защитой прав русскоязычного населения. От немецких правоохранителей потребовали найти виновных в разжигании межнациональной розни.

«Это прямая угроза, призыв к убийству невинных детей. И где?! Рядом со школой, которая априори должна быть местом безопасности, комфорта, дружбы», — сказал председатель организации Ульрих Ойме.