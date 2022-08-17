Москва, , 10:28 — REGNUM Осенью 2022 года в РФ еще сильнее вырастет спрос на потребительские кредиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала данные Национального бюро кредитных историй о росте спроса на потребительские кредиты в июле 2022 года.

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«Процентные ставки по кредитам снизились, и жители РФ снова стали обращаться к ним. Помимо этого, некоторые граждане берут кредиты на покупку потребительских товаров. И кстати, по отдельным категориям потребители ожидают дефицита, поэтому стараются успеть приобрести. Осенью есть вероятность роста спроса на кредиты, тем более что прогнозируется снижение ключевой ставки, а значит, по потребкредитованию ставки тоже снизятся, — сказала Ермилова. — Банки не хотят наращивать кредитную нагрузку как в целом на себя, так и увеличивать ее на каждого человека. То есть некоторые граждане уже имеют кредиты и берут ещё. Значит, растёт вероятность просрочки по кредитам. Банки будут в дальнейшем более тщательно подходить к оценке кредитоспособности, и есть вероятность, что отказов может стать больше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ уровень одобрения заявок на получение потребительского кредита падает из-за того, что вырос риск невозврата заемных средств.

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