Пекин, , 10:27 — REGNUM В Китае стартует первая фаза клинических испытаний мРНК-вакцины против COVID-19, разработанной базирующейся в Шанхае биотехнологической фирмой, сообщает 17 августа газета ThePaper.cn.

Вакцина Admobninsk.ru

Разработанная Stemirna Therapeutics вакцина SW-BIC-213 предназначена для обеспечения защиты от различных штаммов COVID-19, включая варианты «Дельта», «Омикрон», BA3, BA4 и BA5, заявил главный технический директора компании Шэнь Хайфа.

Сто двадцать участников из Китая были включены в первую фазу исследований, в ходе которой две дозы вакцины будут вводиться с интервалом в 21 день. У участников будет браться кровь и другие анализы на разных этапах, чтобы определить безопасность и эффективность вакцины.

По данным компании, ответственность за проведение испытаний будет нести больница Чжуншань, связанная с Фуданьским университетом в Шанхае. Первая фаза клинических испытаний вакцины прошла в Лаосе, где сейчас идут клинические испытания второй фазы.

Данные клинических испытания первой фазы в Лаосе показали, что у тех, кому была введена вакцина, в течение семи дней наблюдались только легкие или умеренные побочные реакции, при этом большинство пациентов испытывали только болезненность вокруг места инъекции. Испытание также показало, что эффективность вакцины не меньше, чем у тех, которые были одобрены к применению.