Кемерово, , 10:27 — REGNUM В Кемеровской области за прошедшие сутки выявили 462 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве. Это на 45 случаев больше, чем за предыдущий день и в 2,5 раза, чем неделей ранее.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 171 864. Выписаны с выздоровлением к настоящему времени 166 474, в том числе 377 за сутки.

Жертвами коронавируса стали 2551 человек, за сутки зарегистрировано два летальных случая. По данным на 18 августа, на лечении в Кузбассе остаются 2839 носителей коронавируса.