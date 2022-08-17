Сидней, Австралия, 17 августа, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон 17 августа решил открыто пообщаться с представителями прессы и обосновать своё решение тайно принести присягу, чтобы получить целых пять министерских портфелей во время пандемии коронавируса. По этой причине Моррисон собрал пресс-конференцию в Сиднее, передает телеканал Nine News.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

«Речь шла об исключительных временах, когда я имел большую честь и привилегию быть премьер-министром … Ни один премьер-министр не сталкивался с таким сочетанием обстоятельств, будь то пандемия или настоящая засуха, рецессия во всем мире и рецессия в Австралии, вызванная пандемией, и многие другие стихийные бедствия, обрушившиеся на страну за этот период времени», — оправдался Моррисон.

Моррисон также отметил, что он не предупредил своих коллег по правительству о получении постов, чтобы избежать ненужной путаницы и неразберихи. Однако бывший премьер-министр все же принес извинения перед коллегами за то, что держал их в неведении.