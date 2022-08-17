Молдавия, 17 августа, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Следователи Антикоррупционной прокуратуры Молдавии не смогли представить ни одного «весомого» аргумента, подтверждающего необходимость держать под домашним арестом бывшего президента республики Игоря Додона. Об этом он 17 августа заявил в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

По мнению политика, ограничения в его отношении ввели якобы из-за президента Молдавии Майя Санду и основанной ею партии «Действие и солидарность» (ПДС), ставшей правящей.

«Очевидно, что из страха Майя Санду и ПДС хотят изолировать меня от общества и оказывать на меня и на моих близких психологическое давление», — Написал Додон.

Он заявил, что у властей в его отношении ничего не получится.

Напомним, Додона поместили под домашний арест в мае. Ему предъявлены обвинения по пяти статьям. В том числе политика обвиняют в «Пассивной коррупции», «Незаконном обогащении» и даже «Измене родине».