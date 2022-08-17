Москва, , 10:25 — REGNUM Меры, которые запланировали власти РФ для того, чтобы остановить падение производства говядины в России, вполне могут сработать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский. Так он прокомментировал планы Минсельхоза РФ выделять субсидии на откорм на убой бычков молочных пород.

Говядина webandi

«Субсидия на откорм бычков — это адекватный механизм поддержки внутреннего производства, — сказал Терновский. — Другие инструменты, например отмена квоты на беспошлинный ввоз, также могут быть эффективны, но эта эффективность будет обеспечена за счет потребителей, которым придется платить больше. Также субсидия может быть расширена и на откорм бычков мясных пород, поскольку долю мясного скота в поголовье необходимо увеличивать, для того чтобы развивать рынок».

Как полагает Терновский, предпринятые меры вполне могут остановить падение производства говядины.

«Но необходимо учитывать, что из трех основных видов мяса — курицы, свинины и говядины — последняя самая дорогая. Поэтому ее потребление более других видов мяса чувствительно к изменению доходов потребителей, а значит, объемы ее производства будут в значительной степени определяться общей экономической ситуацией», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в первой половине 2022 года в России сократился выпуск говядины — на 2,3% в годовом выражении.

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