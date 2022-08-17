Москва, 17 августа, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Александр Иванов назначен первым заместителем генерального директора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам, указано на сайте госкорпорации.

Roscosmos.ru Разработки Роскосмоса

Ранее в разделе о руководстве Роскосмоса на этой должности был указан Юрий Урличич. Он курировал разработку и создание многофункциональной орбитальной группировки «Сфера».

Иванов уже был первым заместителем генерального директора Роскосмоса — до 1 июня 2018 года. Госкорпорацию тогда возглавлял Игорь Комаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля 2022 года Дмитрий Рогозин освобождён от должности гендиректора Роскосмоса. Новым руководителем назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов.

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