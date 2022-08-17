Ярославль, , 10:27 — REGNUM В Ярославской области долг управляющих компаний перед ПАО «ТНС энерго Ярославль» составил 330 миллионов рублей. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

Лидером «рейтинга грубых нарушителей договорных обязательств» стала рыбинская ООО УК «Судоверфь», задолжавшая 7,1 миллионов рублей. Второе и третье место — ООО «ЯШМА» (долг 6,8 миллионов рублей) и ООО «КТС» (5,1 миллионов рублей) из Ярославля.

В ТОП-10 неплательщиков также попали ярославские ООО «УК «КОМФОРТСИТИ», ООО «Управляющая компания города Ярославля», ООО «Забота», а также ООО «ДОМ ЭКОНОМ» из Ростовского района, ООО «Переславская жилищная компания» из Переславского района, ООО «УК ДомСервис» из Рыбинского района и МУП РКЦ ЖКУ из Некрасовского микрорайона.