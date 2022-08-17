Ярославль, 17 августа, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В Ярославской области долг управляющих компаний перед ПАО «ТНС энерго Ярославль» составил 330 миллионов рублей. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Лидером «рейтинга грубых нарушителей договорных обязательств» стала рыбинская ООО УК «Судоверфь», задолжавшая 7,1 миллионов рублей. Второе и третье место — ООО «ЯШМА» (долг 6,8 миллионов рублей) и ООО «КТС» (5,1 миллионов рублей) из Ярославля.

В ТОП-10 неплательщиков также попали ярославские ООО «УК «КОМФОРТСИТИ», ООО «Управляющая компания города Ярославля», ООО «Забота», а также ООО «ДОМ ЭКОНОМ» из Ростовского района, ООО «Переславская жилищная компания» из Переславского района, ООО «УК ДомСервис» из Рыбинского района и МУП РКЦ ЖКУ из Некрасовского микрорайона.