Москва, , 10:21 — REGNUM Сеанс одновременной игры проведёт российский гроссмейстер Сергей Карякин на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом 17 августа сообщает ТАСС.

Сергей Карякин Kremlin.ru

«На ВЭФ я планирую дать сеанс одновременной игры и принять участие в деловой программе форума», — сказал Карякин.

Он добавил, что пока ведёт переговоры по поводу участия в шахматном турнире, который пройдёт с 5 по 8 сентября во Владивостоке.

Ранее своё участие в турнире подтвердил российский гроссмейстер Александр Грищук.

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