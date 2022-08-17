* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 17 августа, 2022, 10:20 — ИА Регнум. За два дня талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали около 100 жителей Панджшера в провинциях Кабул, Нимроз и Панджшер. Об этом сообщает газета «8 Собх».

ThePixelman Арест

По данным трёх источников, 18 человек из этого числа были задержаны на трассе Кабул — Нимроз. Уточняется, что задержанные являются гражданскими лицами и не связаны ни с какой группировкой.

Собеседники также добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали массовые аресты мирных жителей после того, как понесли тяжёлые потери в боях с Фронтом национального сопротивления в Панджшере.

И раньше талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовывали, пытали и в некоторых случаях убивали сотни мирных жителей во время столкновений с Фронтом сопротивления Афганистана, но они всегда отрицали эти утверждения.