Калуга, 17 августа, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В рамках 11 национальных проектов на территории Калужской области реализуются 46 региональных проектов. По состоянию на 10 августа 2022 года общий объем финансирования проектов составляет 22,4 млрд рублей, из них средства федерального бюджета — 11,6 млрд рублей, средства областного бюджета — 8,7 млрд рублей, средства местных бюджетов и других источников — более 2 млрд рублей. Общее кассовое исполнение составило 9,4 млрд рублей, или 42% от общего объёма предусмотренных на эти цели средств. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя губернатора области Василия Быкадорова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

В области ведётся строительство и капитальный ремонт 77 объектов. Из них на 14 работы выполнены в полном объеме, 58 объектов планируются к сдаче в текущем году, по пяти работы будут продолжены в 2023 году. Анализируя итоги мероприятий по выявлению правонарушений в сфере бюджетного, налогового законодательства, законодательства о контрактной системе и защите конкуренции при реализации региональных проектов, проводимых контрольно-надзорными и правоохранительными органами, Василий Быкадоров напомнил, что данный вопрос находится на особом контроле президента Российской Федерации.

Заместитель калужского губернатора акцентировал внимание на строгом внутреннем контроле за своевременным доведением средств до исполнителей, за выполнением контрактных обязательств, соблюдением антикоррупционного законодательства и исполнительской дисциплиной в каждом областном министерстве.

«Необходим постоянный мониторинг и анализ сферы закупок и бюджетных отношений. Важно проводить комплекс профилактических мероприятий. Если он будет реально соблюден, то в этой очень важной для нас сфере не будет преступлений», — отметил Василий Быкадоров.