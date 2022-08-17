Ардон, Северная Осетия, 17 августа, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Северной Осетии уже месяц живут без воды жители села Нижний Фиагдон Ардонского района. Проблемой отсутствия водоснабжения, которая особенно остро стоит в период летней жары, заинтересовались активисты Общероссийского народного фронта. Побывав на месте, они убедились, что сельчанам приходится самим добывать себе воду, привозя её из соседних сел или покупая в бутилированном виде в магазине.

rawpixel Питьевая вода

Это под силу немногим и из-за отсутствия транспорта, и по причине недешевых цен на питьевую воду. Люди стараются экономить, но как можно в жару жить без воды.

«Мы стараемся экономить, но все равно расход немаленький, тем более когда семья большая. Мы либо в магазине ее закупаем в бутылках, либо из соседних сел привозим, что тоже не так легко. Особенно в этом отношении трудно тем, у кого нет личного транспорта, пожилым и одиноким», — рассказали общественникам люди.

Выяснилось, что вода поступала в село из двух скважин, одна из которых забилась илом, а мощность насоса в другой не в состоянии обеспечить водным ресурсом все село, он постоянно ломается. При этом обещанный администрацией села подвоз воды был произведен лишь пару раз за все время.

«Фронтовики» встретились с представителями органа власти и договорились о том, что график подвоза воды будет отрегулирован. Жители должны будут получать воду не менее одного раза в течение двух суток. При этом также под контроль поставлено восстановление работы водяных скважин.