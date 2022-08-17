Москва, 17 августа, 2022, 10:20 — ИА Регнум. АО «Молдовагаз» обратилось к ПАО «Газпром» с просьбой отсрочить до конца IV квартала 2022 года срок оплаты авансовых платежей за август и сентябрь. Об этом сегодня, 17 августа, написал в своем Telegram-канале глава Молдовагаза Вадим Чебан.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

По словам Чебана, низкие тарифы на газ в Молдавии, которые установило в августе Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ), не позволяют выполнить контрактные обязательства перед Газпромом.

«Это обстоятельство негативно сказывается на финансовой жизнедеятельности и эффективной функциональности предприятия, ставя при этом под знак вопроса бесперебойную поставку природного газа», — отметил глава Молдовагаза.

Как сообщало ИА REGNUM, Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии предоставила компании «Молдовагаз» отсрочку до 30 сентября по выплатам за право импортировать газ.

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