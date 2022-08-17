Женева, Швейцария, , 10:20 — REGNUM Опасаясь раздражения и обеспокоенности некоторых стран тем, что конфликт вокруг Украины отнимает слишком много внимания мировой общественности, притом что нет никаких перспектив, что ООН сможет его закончить, западные дипломаты признают, что у них мало осталось возможностей существенно наказать Россию, помимо проведения заседаний. Об этом 17 августа сообщает агентство Reuters.

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«Становится все труднее находить содержательные способы наказать Россию», — сказал директор по связям с ООН независимой Международной кризисной группы Ричард Гоуэн.

По словам дипломатов и аналитиков, в некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь слабой общественной поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосованиях свидетельствует о том, что среди дипломатов растет нежелание публично выступать против Москвы.

По словам дипломатов, Европейский союз в июне 2022 года рассматривал план назначения эксперта ООН для расследования нарушений прав человека в России, но пока отказался от этой идеи из-за опасений, что почти половина Совета по правам человека ООН, состоящего из 47 членов, может выступить против.

«Страны задаются вопросом: а действительно ли так уж умно быть среди тех, кто бьет по России?» — сказал директор женевского представительства немецкого Фонда Конрада Аденауэра Олаф Венцек.

«Поддержка [санкций против России] будет ослабевать, потому что мартовские резолюции ООН соответствовали наивысшей точке, и нет желания предпринимать дальнейшие действия, если не будут пересечены пределы допустимого», — заявил высокопоставленный азиатский дипломат на условиях анонимности.

Некоторые дипломаты полагают, что такими пределами допустимого могут быть применение ядерного или химического оружия, гибель большого числа мирных жителей или аннексия украинской территории.

«Больше всего нас озадачивает то, что подобный конфликт, по сути дела, поощряют к тому, чтобы он продолжался неопределенно долго», — объясняет высокопоставленный африканский дипломат, пожелавший остаться анонимным, имея в виду западные поставки оружия Украине и отсутствие реальных переговоров о мирном прекращении конфликта.

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