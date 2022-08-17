Краснодар, , 10:21 — REGNUM Мэр Краснодара Андрей Алексеенко может возглавить Совет министров администрации Харьковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале «Соловьёв Live», принадлежащем известному российскому журналисту и телеведущему и автору данного проекта Владимиру Соловьёву.

Харьков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В свои 44 года он успел поработать в администрации Краснодара, заместителем главы Туапсинского района, исполнял обязанности руководителя Ейского района, а затем стал первым вице-губернатором Краснодарского края, курировал строительную сферу. При этом, Алексеенко сделал себя сам — свой трудовой путь он начал простым инженером по техническому надзору на заводе. Коллеги отзываются о нём как о жестком и принципиальном человеке. Хобби такой характеристике соответствует — бокс», — пишет Соловьёв.

Телеведущий назвал возможное назначение Андрея Алексеенко логичным с учётом его бойцовских качества и солидного послужного списка.

Владимир Соловьёв также обратил внимание и на другой немаловажный, если не самый главный, аспект.

«Во главе кабмина Харьковской области будет успешный и системный российский управленец, который сделал блестящую карьеру в одном из самых развитых регионов страны. Очевидно, что Россия пришла на освобожденные территории навсегда», — выразил уверенность Соловьёв.

ИА REGNUM напоминает, что главой Краснодара Алексеенко был избран в ноябре 2021 года.