Москва, , 10:18 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты России предложило отложить переход на новую методику расчета накопительных пенсий граждан, пишет РБК со ссылкой на подготовленный министерством проект постановления о поправках в методику оценки ожидаемого периода выплаты.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что речь идет о переходе на формулу, согласно которой период ожидаемых выплат накопительной части пенсии рассчитывается исходя из данных Росстата — по численности мужчин и женщин в возрастах, соответственно, 60 и 55 лет и ожидаемой продолжительности их жизни.

«Обозначенные изменения предлагаются в целях недопущения резкого изменения показателя продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии для застрахованных лиц, которые будут обращаться за установлением накопительной пенсии в 2023–2024 годах», — сообщили в ведомстве.

По действующим правилам, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 264 месяца или 22 года. Переход на новую формулу мог бы привести к уменьшению ожидаемого периода выплат и увеличению их величины.

По мнению экспертов, предлагаемый отказ от изменений связан с влиянием пандемии COVID-19 на показатели смертности и продолжительности жизни в России.