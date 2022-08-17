Лондон, , 10:17 — REGNUM Прием белых рекрутов-мужчин приостановлен британскими Военно-воздушными силами (ВВС) с целью добиться гендерного и этнического разнообразия. Об этом 16 августа сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании

По словам последних, в британском минобороны обеспокоены позицией главного маршала авиации страны Майкла Уингстона, занимающегося только проблемами меньшинств на фоне якобы исходящих от Китая и России угроз.

«Майкл Уингстон готов нарушить производственные требования к воздушным силам лишь для того, чтобы добиться разнообразия», — сказал один из источников.

При этом другой представитель ВВС Британии опроверг такие сообщения, однако другие источники подтвердили телеканалу факт приостановки набора белых мужчин-рекрутов, а один из них назвал цели руководства британской авиацией «совершенно сумасшедшими».

Отметим, ранее минобороны Великобритании поставило целью довести к 2030 году число женщин-рекрутов в вооруженных силах до 30% и до 20% — представителей этнических меньшинств.