Городищенский район, Волгоградская область, , 10:19 — REGNUM Уголовное дело по факту получения мужчиной травмы в результате купания в водоёме возбуждено следователями в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе СУ СК по региону.

Пруд, водоем, вода, пейзаж Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По данным следствия, 9 июля 31-летний мужчина в компании друзей отдыхал в одной из арендованных беседок на берегу водоёма в селе Орловка Городищенского района. На близлежащей территории и берегу пруда не было установлено табличек о запрете купания. Волгоградец с разбега прыгнул в воду и ударился головой о бетонную плиту, находившуюся на дне водоёма. Мужчина получил травму позвоночника, его госпитализировали в реанимацию.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.