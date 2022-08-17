Тула, , 10:15 — REGNUM Расследование уголовного дела об убийстве предпринимателя в январе 2022 года в Туле завершили следователи, сообщили 16 августа в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России.

Следственный комитет России Sledcom.ru

Обвиняемыми по делу проходят 40-летний житель Тульской области и 45-летний житель Тверской области. Помимо убийства, им вменяют разбой и угон автомобиля.

Как полагают следователи, 6 января 2022 года в посёлке Плеханово Ленинского района обвиняемые, находясь на крыше жилого дома, совершили разбойное нападение на 45-летнего предпринимателя. Они жестоко избили мужчину, требуя отдать деньги и пароли от банковских карт, в результате от травм бизнесмен скончался на месте. Преступники забрали у него банковские карты, в с них они впоследствии сняли 304 тысячи рублей. Чтобы скрыть убийство, один из обвиняемых расчленил тело погибшего и вывез на автомобиле на полигон отходов в Московской области. Кроме того, обвиняемые совершили угон автомобиля убитого им мужчины.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Сами обвиняемые своей вины не признают. Суда они ожидают под стражей. В настоящее время материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.