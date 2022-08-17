Париж, 17 августа, 2022, 10:15 — ИА Регнум. После нескольких недель сильной жары на Париж обрушились ливни, вызвавшие многочисленные наводнения на улицах и станциях метро, сообщает Le Figaro.

(сс) Walkerssk Ночной Париж

Менее чем за час выпало от 10 до 40 мм осадков, что эквивалентно двум-трем неделям осадков.

Представитель парижской пожарной охраны заявил, что, за исключением «нескольких затопленных подвалов», после шторма, обрушившегося на город, не было предпринято «никаких существенных действий».

Несколько станций парижского метро, ​​в частности линии 10, 12, 6, 9, 4 и 8, последовательно закрылись из-за плохой погоды. После сбоев на 6-й линии метро движение было восстановлено на всем маршруте.

Движение на улицах также было затруднено, поскольку нескольких бульваров оказались затоплены.

Как сообщало ИА REGNUM, ливень обрушился на Париж после сильной жары, наблюдающейся по всей Франции и затопил несколько станций парижского метрополитена.