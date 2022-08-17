Тбилиси, , 10:15 — REGNUM Компания «Грузинская железная дорога» получила в первом полугодии 2022 года рекордную прибыль — 161 млн лари (около $58 млн). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Товарный поезд

«Чистый финансовый доход составил 59 млн. лари, что в основном обусловлено снижением процентных расходов в результате рефинансирования в 2021 году и укреплением лари по отношению к доллару», — говорится в сообщении.

По данным компании доходы в отчётный период выросли на 12% до 311 млн лари (около $111 млн). Кроме того, на 21% вырос объём ликвидности предприятия в сравнении итогами первого полугодия 2021 года.

Напомним, после того, как международные торговые потоки были перенаправлены из-за антироссийских санкций, резко вырос поток грузов, идущих по Грузии из Турции и черноморских портов.