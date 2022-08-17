Архангельск, 17 августа 2022, 10:14 — REGNUM В Архангельске готовят к открытию Центр уличного баскетбола. В торжественной церемонии примут участие прославленные баскетболисты — Александр Кириленко, Александр Зуев и Юлия Козик, сообщает региональное правительство.
Вход на спортивный праздник на территории Дворца детского и юношеского творчества будет открыт для всех желающих.
В программе спортивного праздника — турнир по баскетболу «3×3», мастер-класс от Александра Зуева, автограф-сессия. Также для гостей будет организована киберзона, конкурсы и другие активности.
Напомним, что проект по строительству баскетбольных центров реализуется в 2022 году в семи регионах России, в том числе в Архангельской области.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центр уличного баскетбола появился в Тюмени.