Архангельск, 17 августа, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Архангельске готовят к открытию Центр уличного баскетбола. В торжественной церемонии примут участие прославленные баскетболисты — Александр Кириленко, Александр Зуев и Юлия Козик, сообщает региональное правительство.

Christopher Johnson Андрей Кириленко (в центре)

Вход на спортивный праздник на территории Дворца детского и юношеского творчества будет открыт для всех желающих.

«Центр уличного баскетбола включает в себя пять площадок, трибуны, раздевалки и зону для воркаута. Здесь безопасно и комфортно смогут заниматься все любители баскетбола, вход свободный, — подчеркнул заместитель губернатора Сергей Пивков. — Все компоненты площадок — российского производства. Особенность в том, что в центре уложено двенадцать слоев специального покрытия, обычно делают одиннадцать».

В программе спортивного праздника — турнир по баскетболу «3×3», мастер-класс от Александра Зуева, автограф-сессия. Также для гостей будет организована киберзона, конкурсы и другие активности.

Напомним, что проект по строительству баскетбольных центров реализуется в 2022 году в семи регионах России, в том числе в Архангельской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центр уличного баскетбола появился в Тюмени.