Москва, , 10:13 — REGNUM Компания «Молдовагаз» обратилась к Газпрому с просьбой отсрочить срок оплаты авансовых платежей за поставки газа до конца четвёртого квартала 2022 года.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава молдавской компании Вадим Чебан написал в телеграм-канале, что «Молдовагаз» обратился к Газпрому «с просьбой отсрочить до конца четвёртого квартала срок оплаты авансовых платежей за август–сентябрь текущего года».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее цена на газ в Европе превысила отметку 2600 долларов за тысячу кубометров.