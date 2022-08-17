Екатеринбург, 17 августа, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Екатеринбурге по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержали местного жителя. При обыске в его доме правоохранители обнаружили около 2 кг наркотиков, сообщили журналистам в пресс-службе городского УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали уральца, когда тот оставлял в тайнике очередную партию наркотика. Оказалось, что ранее мужчина разместил в тайниках около 300 граммов наркотических веществ. По словам задержанного, наркотики он получал от неких поставщиков из соцсети.

Мужчину заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По данным прокуратуры Свердловской области, за первое полугодие 2022 года было зафиксировано 2719 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. За 2021 год выявили 5847 таких преступлений.