Сеул, , 10:15 — REGNUM 16 августа полиция Южной Кореи арестовала активиста за то, что он угрожал ножом людям перед домом бывшего президента страны Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на местную полицию.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что активист устраивал одиночную акцию протеста перед домом экс-президента в Янсане (~309 км к юго-востоку от Сеула).

По данным следствия, активист угрожал помощнику Муна, экс-президенту и его супруге канцелярским ножом.

Отметим, что в окрестностях Янсана, куда Мун Чжэ Ин переехал после выхода на пенсию, часто устраивают шумные протесты. Из-за этого в конце мая бывший президент официально обвинил четырех активистов, включая арестованного мужчину, в оскорблениях и угрозах.