Кабанский район, Бурятия, , 10:12 — REGNUM В Кабанском районе Бурятии лесники обнаружили необычную ёлку, которая плодоносит в очень раннем возрасте. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Необычная ель. Бурятия Агентство лесного хозяйства Бурятии

По словам главного лесничего Бабушкинского лесничества Дмитрия Багулова, несколько лет назад они выкопали саженец ели с минерализованной полосы и посадили рядом со зданием лесничества.

«Ёлочка прижилась и пошла в рост, а в этом году решила нас удивить. Обычно ель начинает плодоносить шишками только к 20 годам. Этой маленькой ёлочке всего 8 лет, но уже все ветки усыпаны шишками. Это очень необычное явление и встречается крайне редко», — рассказал он.

Специалисты надеются, то дерево даст хорошие семена и рядом появятся такие же необычные ёлки.