Красноярск, , 10:11 — REGNUM Крупное предприятие России по производству глинозёма — ОАО «Русал Ачинский глиноземный комбинат» получило многомиллионный иск от кредитора. Претензии арбитраж Красноярского края пока к производству не принял и дату слушаний не назначил, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В базу арбитража иск АО «Торговый дом Южно-Сибирский» поступил 10 августа 2022 года. Сумма заявленных требований — 88 205 840 рублей.

Напомним, ранее управление Росприроднадзора взыскало с комбината более 233 млн рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду. Разбирательства по этому делу тянулись почти 1,5 года.