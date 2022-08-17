Шаран, Афганистан, , 10:08 — REGNUM В афганской провинции Пактика в результате наводнения члены более 100 семей оказались заблокированы в своих домах и не могут выбраться. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Наводнение в Приамурье Алексей Суконкин © ИА REGNUM

В городе Шаран, административном центре провинции, и в некоторых уездах прошли проливные дожди, вызвавшие наводнения. Согласно источникам, в результате сильного наводнения в уезде Джанихейль люди застряли в своих домах. При этом помощь по спасению такого количества людей ещё не прибыла.

По данным источников, наводнение разрушило десять домов. Местные источники сообщают, что если помощь не прибудет вовремя, возможны человеческие жертвы.

Добавим, что все сельскохозяйственные угодья в двух селах уезда Джанихейль превратились в водоёмы.

За два дня разрушительные наводнения нанесли огромный материальный ущерб в провинциях Парван, Каписа, Панджшер, Газни и Забул.