Москва, 17 августа, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Молодежные строительные отряды могли бы помочь в восстановлении разрушенного жилья и инфраструктуры на территориях, освобожденных в ходе спецоперации на Украине. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Миронов напомнил, что в советской истории было много примеров ударных комсомольских строек, благодаря которым страну восстанавливали после Гражданской и Великой Отечественной войны.

«Сейчас перед Россией стоит не менее амбициозная задача по восстановлению Донбасса и Новороссии, для решения которой нужны и людские ресурсы. Привлечение студентов и молодежи играло бы важную роль в патриотическом воспитании. Кроме того, участие в этой работе уроженцев Донбасса и беженцев из Украины помогло бы возвращению людей на историческую Родину. Сейчас многим из них в буквальном смысле некуда возвращаться — ни работы, ни жилья нет. Поэтому участие в стройотрядах помогло бы им решить обе проблемы, что стало бы важным стимулом к возвращению», — сказал депутат.

По его словам, помимо зарплаты участники программы могли бы получать жилье на выгодных условиях, а также другие льготы, например, при поступлении в вузы.

«Призываю правительство РФ рассмотреть возможность организации таких строительных отрядов. В перспективе курировать их деятельность могло бы Министерство интеграции Донбасса, которое наша партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» предлагает создать», — заключил парламентарий.