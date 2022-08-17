Курган, 17 августа, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Кургане по Курганской области Олег Рожков признан виновным в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, а также в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Vnovgorod.sledcom.ru Следователь СКР

Судом и следствием установлено, что в марте–апреле 2018 года Олег Рожков, достоверно зная о непригодности к эксплуатации робототехнической продукции, организовал её приёмку у предприятия по актам соответствия и одобрил оплату. МЧС России необоснованно перечислило поставщику более 56,5 млн рублей.

Рожкову также инкриминировалось незаконное использование в 2019–2022 г. г. в своих личных целях специализированной и спасательной техники, состоящей на балансе МЧС. Квадроцикл, снегоход и многочисленная дорогостоящая строительная техника использовались обвиняемым для досуга и при возведении его жилого дома, что повлекло невозможность её применения в течение длительного времени для нужд ведомства.

В сентябре 2019 года Рожков, путём обмана и злоупотребляя доверием, убедил главного бухгалтера безосновательно начислять и осуществлять ему выплаты по ранее занимаемой должности. Вместе с тем, Рожков начальником Главного управления назначен не был, а незаконно начисленные на протяжении нескольких месяцев денежные средства похитил, распорядившись ими по своему усмотрению. Таким образом на протяжении нескольких месяцев он безосновательно получил 128 тыс. рублей.

Напомним, Олег Рожков был задержан в марте 2020 года.

Приговором Курганского городского суда бывший начальник Главного управления МЧС России по Курганской области Олег Рожков признан виновным по ряду преступлений. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с государственной службой, на два года. Кроме того, он лишён специального звания полковника внутренней службы.