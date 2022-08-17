Москва, , 10:06 — REGNUM Нет никаких признаков того, что политика Банка России в скором времени изменится, а стало быть, нет оснований надеяться на экономический рост страны в 2023 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко.

Рост экономики Peggy Marco

«На фоне растущих расходов и падающих доходов властям придётся где-то искать деньги в долг для финансирования бюджета. Но где? На внешнем рынке нас обложили санкциями, часть резервов заблокирована. Внутри страны? Сомнительно, ведь мы имеем рекордные темпы вывода капиталов. Остаётся только печатный станок, и это было бы прекрасно, если бы существовал жёсткий валютный контроль и были бы гарантии, что по итогу количественное смягчение не разгонит ту же инфляцию, с которой ЦБ будет бороться ещё большим изъятием денег из экономики. О каком росте тут может идти речь? Тем более о росте реального сектора, — сказал Пальченко. — А ведь сегодня это ещё и проблема национальной безопасности – нам срочно нужно много всего импортозамещать, прежде всего в сфере ВПК, обеспечения экспорта и критичных инфраструктур. А как, если реальному сектору вообще не оставили никаких шансов?»

Иными словами, как полагает Пальченко, если что-то не предпринять, то нас ждут проблемы и с экономикой, и государственными расходами, а значит, и с социальным обеспечением и, возможно, даже с обороноспособностью.

«И источник этих проблем — политика ЦБ. Поэтому нет признаков, что она поменяется, и сложно говорить о росте в 2023 году. Скорее всего, его не будет», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России раскритиковали за продолжение политики, направленной на извлечение денег из экономики РФ.

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