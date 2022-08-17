Иркутск, , 10:05 — REGNUM Проверка по факту двух аварийных посадок самолетов Ан-24 в Иркутской области начата следователями. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ.

Ан-24РВ Игорь Феденко

«Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводятся проверки по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по предварительной информации, утром 17 августа самолёт Ан-24, который следовало по маршруту Иркутск-Таксимо, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неполадок в одном из двигателей.

Кроме того, отмечается, что около 10:00 (05:00 мск) при заходе на посадку в аэропорту Усть-Кут Иркутской области другой самолёт Ан-24 задел левым крылом поверхность земли. При этом посадка воздушного судна прошла благополучно, и никто не пострадал.

«В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были обнародованы подробности авиаинцидента с аварийной посадкой самолета Ан-24 17 августа в аэропорту Усть-Кута Иркутской области.