Архангельск, , 10:03 — REGNUM В Архангельске семилетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, сообщает региональный СУ СКР.

Окно МВД

ЧП произошло накануне вечером, 16 августа, на улице Логинова. По предварительным данным, в присутствии одного из родителей ребенок забрался на подоконник, чтобы спрыгнуть с него на диван, но оступился и выпал из открытого окна, оборудованного москитной сеткой. В настоящее время ребенок находится в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологде трехлетняя девочка разбилась насмерть при падении из окна, в отношении ее матери возбудили уголовное дело.