Усть-Донецкий район, Ростовская область, , 10:02 — REGNUM В компании «Россети Юг» опровергли версию лесного пожара, которые тушат вторые сутки в Усть-Донецком районе Ростовской области. При этом ранее донской губернатор Василий Голубев в своём телеграм-канале написал, что возгорание случилось «из-за перехлеста проводов линий электропередачи».

Без света (сс) CWitte

«В связи с появившимися в СМИ и социальных медиа преждевременными версиями о причинах возгораний «Россети Юг» считают некорректным распространение недостоверной информации и любых версий до официального заключения следствия», — опровергли заявление главы региона в компании.

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По имеющимся сведениям, проверка не выявила нарушений в работе оборудования. В связи с неблагоприятными погодными условиями воздушные линии электропередачи были отключены по заявкам МЧС и районных администраций.

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