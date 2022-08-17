Пекин, , 10:01 — REGNUM В Китае в результате стихийных бедствий в июле погибли или считаются пропавшими без вести 90 человек, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций КНР.

Тайфун в Китае NASA

Отмечается, что в июле отдельные регионы Китая страдали от засух, тропических циклонов, наводнений, землетрясений и лесных пожаров.

За прошлый месяц прямой экономический ущерб от стихийных бедствий в стране оценили в 28,59 млрд юаней (порядка $4,2 млрд).

Всего за 2021 года, согласно официальным данным, в результате стихийных бедствий в Китае погибли или пропали без вести 867 человек.