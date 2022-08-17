Белгородский район, Белгородская область, , 10:02 — REGNUM Ржавый боеприпас обнаружили утром 17 августа в подъезде жильцы одного из многоквартирных домов в посёлке Северный Белгородской области.

МЧС России Mchs.gov.ru

О снаряде на странице губернатора написала одна жительниц многоэтажки. По словам женщины, боеприпас лежал в подъезде дома по улице Олимпийской.

«Как она оказалась в подъезде никто не знает и, наверное, не узнает! Что дальше будем делать с нашей безопасностью?!» — возмутилась подписчица Ирина Т.

Глава Белгородского района Владимир Перцев ответил женщине, что снаряд был «пустой и опасности не представляет, сотрудники МЧС его забрали».