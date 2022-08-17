Кишинёв, , 10:00 — REGNUM Компания «Молдовагаз» обратилась к Газпрому с просьбой отсрочить платежи за август и сентябрь до конца года. Об этом 17 августа сообщил глава молдавско-российской компании Вадим Чебан в своём телеграм-канале.

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Он отметил, что власти Молдавии не повысили тарифы на газ в достаточной мере, чтобы полученных от абонентов средств хватило для расчётов с российской стороной. В связи с этим тарифные отклонения в 2022 году составили 954 млн леев (около $50 млн), а за август и сентябрь вырастут ещё на 1,033 млрд (около $54 млн).

«Задержка контрактных платежей ведет и к росту задолженности перед поставщиком, которая на сегодняшний день и так является очень внушительной, что отрицательно сказывается на отношениях между поставщиком газа и АО «Молдовагаз»», — написал глава предприятия.

Напомним, ранее Чебан сообщил, что рост тарифа на газоснабжение в Молдавии не учитывает затрат на закупку топлива в РФ. Тарифы рассчитаны, исходя из его закупочной цены $696 за 1 тыс. кубометров, а цена на голубое топливо в августе составила почти $1459 за 1 тыс. кубометров. Ранее недостающие средства на выплаты Газпрому покрывали из госбюджета.

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