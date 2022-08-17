Ставрополь, 17 августа 2022, 09:59 — REGNUM В Ставропольском крае в связи с ростом числа заболевших COVID-19 возникла потребность в увеличении коечного фонда ковидных госпиталей. В настоящее время развернуто 315 коек. При этом около 15% из них — свободны, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В конце прошлой недели губернатор края Владимир Владимиров, сообщая об увеличении коечного фонда в ковидных госпиталях, уточнил, что около 10% из них остаются свободными, и пообещал принять меры для еще большего увеличения стационарных мест в случае необходимости.
По данным главы Ставрополья, за прошедшие сутки в крае подтверждены тесты на коронавирус ещё у 389 человек. Госпитализировано за сутки 40 пациентов.