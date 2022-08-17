Ставрополь, 17 августа, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в связи с ростом числа заболевших COVID-19 возникла потребность в увеличении коечного фонда ковидных госпиталей. В настоящее время развернуто 315 коек. При этом около 15% из них — свободны, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Yarregion.ru Больница

«В медучреждениях края число инфекционных коек, задействованных для лечения пневмонии и коронавируса, достигло 315. Они свободны на 14%, на 89% свободны реанимационные койки, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении.

В конце прошлой недели губернатор края Владимир Владимиров, сообщая об увеличении коечного фонда в ковидных госпиталях, уточнил, что около 10% из них остаются свободными, и пообещал принять меры для еще большего увеличения стационарных мест в случае необходимости.

«Краевая система здравоохранения готова к любым сценариям, в случае необходимости будут развернуты дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом», — написал Владимиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным главы Ставрополья, за прошедшие сутки в крае подтверждены тесты на коронавирус ещё у 389 человек. Госпитализировано за сутки 40 пациентов.