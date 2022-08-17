Москва, 17 августа, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Усилия Центрального банка РФ, как и прежде, направлены на таргетирование инфляции, то есть на продолжение политики по извлечению денег из экономики России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии Роста» Николай Пальченко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«По факту Банк России сделал следующее. Во-первых, поддержал импорт на российском рынке. Завышенный курс рубля позволил импорту в Россию значительно вырасти. Во-вторых, нанёс ущерб экспорту и создал проблемы с расходной частью бюджета. Завышенный курс рубля снизил выручку экспортёров в рублях (и заодно доходы бюджета), а также повысил себестоимость российского продукта в валюте. В-третьих, предпринял значительные усилия по облегчению вывода капиталов (по факту сняв валютный контроль, введённый из-за известных событий) из России за рубеж, и, по информации самого же ЦБ, нас ждут рекорды по бегству капиталов по итогам года», — сказал он.

Как полагает Пальченко, по-прежнему все усилия ЦБ РФ направлены на «таргетирование инфляции».

«Иными словами, на продолжение политики по извлечению денег из экономики России. Выводы из всего этого очень неутешительные. Если раньше при такой денежно-кредитной политике хоть и был исключен экономический рост, но зато было всё в порядке с бюджетом, то теперь мы имеем и отсутствие роста, и неприятности с бюджетом», — сказал Пальченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Пальченко рассказал, как из-за политики Банка России были упущены шансы на экономическое развитие.