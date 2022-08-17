Симферополь, 17 августа, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Резкий рост стоимости поездок в такси зафиксирован в Крыму в направлении села Владиславовка Кировского района, откуда временно отправляются все пассажирские поезда дальнего следования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Как сообщили «Вести Крым», поездка из Симферополя во Владиславовку будет стоить 3 000 рублей, тогда как на официальных сайтах такси цены по этому направлению указываются от 1 200 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с детонацией боеприпасов на севере Крыма с 16 августа все пассажирские поезда дальнего следования идут до станции Владиславовка, откуда пассажиров развозят автобусами. С этой же станции пока осуществляется и отправление поездов.