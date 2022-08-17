Париж, , 09:56 — REGNUM Метеорологическая служба Франции опасается очень сильных дождей, града, а также сильных порывов ветра, передает BFM TV.

Ливень Newdesignfile.com

В пяти департаментах Франции объявлен оранжевый уровень погодной опасности, в частности, департаментах Эро, Гар, Воклюз, Буш-дю-Рон и Вар.

Грозы были особенно сильными вечером 16 августа, особенно в Париже, где из-за плохой погоды пришлось закрыть несколько станций метро. Ливни будут усиливаться в течение нескольких часов от Пэи-де-ла-Луар до границы с Бельгией, сопровождаемые грозами.

Как сообщало ИА REGNUM, ливень обрушился на Париж после сильной жары, наблюдающейся по всей Франции и затопил несколько станций парижского метрополитена.

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